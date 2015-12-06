بالفيديو والصور.. محافظ كفر الشيخ يسلم 25 منزلاً للأسر الأشد فقراً

شهد الدكتور مهندس أسامة حمدى عبد الواحد، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، تسليم 25 منزل لمواطنى القرى الأكثر احتياجاً، بقرية 67 الجدية مركز الحامول، وذلك بالمنازل المعاد تعميرها، ضمن مبادرة تنمية القرى الأكثر احتياجا برعاية رئاسة الجمهورية.

بعد تطويرهم وتحديثهم من صندوق تحيا مصر للقرى الأكثر احتياجا، واهتمام رئيس الجمهورية بتنمية وتطوير العشوائيات وتنمية القرى كخطة قومية وذلك بالتنسيق بين صندوق تحيا مصر وجمعية الأورمان.

وقام محافظ كفرالشيخ، بتسليم البيوت إلى أصحابها وسط زغاريد وفرحة الأهالى وترديد هتاف (تحيا مصر) والدعاء بأن يحفظ الله مصر وشعبها وقادتها ، وبعد انتهاء "المحافظ" من تسليم البيوت، تفقد شوارع القرية للتعرف على أوضاعها واستمع إلى شكوى المواطنين ومطالبهم والتى وعد بالعمل على تنفيذها وفقا للإمكانيات المتاحة.

وقال محافظ كفرالشيخ، أن رفع المعاناة عن الفقراء والمحتاجين هو الهدف الأول لجميع أجهزة الدولة، التى تعطى أولوية للقرى الأكثر احتياجا، وجميع اجتماعاتنا مع الرئيس السيسى يشدد خلالها على الفقراء قائلا "خدوا بالكوا من الغلابة"، وأود أن أشيد بتلك التجربة الرائعة التى قام بها صندوق تحيا مصر وجمعية الأورمان، متمنياً ان تنتشر بمختلف قرى المحافظة، وستقوم المحافظة بتقديم كافة أنواع الدعم المتاح للجمعيات التى تعمل على تحسين ورعاية المواطنين، مطالباً رجال الإعمال بالمساهمة فى إعمار وتنمية القرى الفقيرة، مضيفاً أن سيادة الدولة تعتمد على التكافل بكافة صوره حتى نعبر هذه المرحلة.

يذكر أن أسماء المواطنين الذين تم توزيع المنازل عليهم بعد إعادة تأهيلها وأعمارها هم : "السيدة سوسن على موسي، بديعة عبد الرازق السيد أحمد، إبراهيم محمد السيد، السيد عبد الستار محمد السيد، محمد فتحى جميل، الحاجة شهيرة محمد عمر ،الحاج سعد طولبه عبد الرازق، محمود رمضان محمود شريف ،حسن رمضان محمود شريف، أبو شعيشع السيد ،اشرف الصردى، محمد قطب عمر، إيمان الدسوقى القصاص، عبد المولى محمد السيد، مدحت عبد الجواد ،مصطفى أحمد عبد التواب، عنتر عبد العظيم، أشرف محمد القطب، مريم على عزيز الدين، محمود أحمد عبد الجواد، عبده إسماعيل محمد ،السيد أبو شعيشع السيد، صباح محمود حسن".

جاء ذلك بحضور اللواء حمدى الحشاش رئيس مركز ومدينة الحامول، والعميد علاء نجم رئيس جمعية الأورمان بكفر الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.



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