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رئيس نادى الشرقية: نوابنا جنود مجهولة بذلوا جهدا كبيرا من أجل الرياضية

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رئيس نادى الشرقية: نوابنا جنود مجهولة بذلوا جهدا كبيرا من أجل الرياضية رئيس نادى الشرقية: نوابنا جنود مجهولة بذلوا جهدا كبيرا من أجل الرياضية
أكد الدكتور حمدى مرزوق، رئيس مجلس إدارة نادى الشرقية الرياضى، أن عددا كبيرا من نواب المحافظة الجدد، هم جنود مجهولة بذلوا كثيرا من العطاء من أجل الرياضة منذ سنوات قبل عضوبة البرلمان، لافتا إلى أن الرياضة هى أهم سواعد المستقبل، فى بناء الجسم والعقل السليم والأخلاق أيضا.

وأضاف، فى كلمته خلال حفل توديع فريق الهوكى قبل سفرة للمشاركة فى البطولة الأفريقية، وتكريم نواب محافظة الشرقية الجدد، بحضور الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية، وعدد من القيادات التنفيذية، أن القيادة السياسية تولى كل اهتمامها للرياضية، وأن فريق الهوكى من أفضل الفرق العالمية لحصوله على البطولة الأفريقية 22 مرة من أصل 24 مرة.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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