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فوائد زيت اللوز أهمها مقاومة التجاعيد وحماية الشعر

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فوائد زيت اللوز أهمها مقاومة التجاعيد وحماية الشعر فوائد زيت اللوز أهمها مقاومة التجاعيد وحماية الشعر
زيت اللوز أحد الزيوت المفيدة للحصول على بشرة وشعر صحى ولتجنب تعرض الجلد للخشونة والجفاف مع انخفاض درجات الحرارة وبرودة الطقس فى فصل الشتاء .

فوائد زيت اللوز لمقاومة التجاعيد
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>حول ذلك يقول دكتور أحمد محمد العطار أخصائى الجلدية التناسلية والليزر، يساهم استعمال زيت اللوز فى تقليل فرص ظهور التجاعيد بالبشرة والجلد مبكرا، نظرا لاحتوائه على قدر جيدا من فيتامين ب المفيد للبشرة والمقاوم لعلامات الشيخوخة لذلك ينصح المرأة بضرورة استعماله للوقاية من التجاعيد المبكرة وصحة الجلد.

فوائد زيت اللوز لصحة الشعر
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>استكمل د. أحمد قائلا "يساهم استخدام زيت اللوز فى حصول الشعر على فوائدة صحية عديدة مثل تنعيم الشعر وتقوية بوصيلته وتقوية فروة الرأس نظرا لاحتواء زيت اللوز على مجموعة من الفيتامينات المفيدة لصحة الشعر ومنها فيتامين (أ ، ب) المفيدان لصحة فروة الشعر لذلك ينصح النساء اللاتى يرغبن فى التمتع بشعر صحى بضرورة استخدامه كحمام زيت لحصول على فوائد زيت اللوز الصحية .

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