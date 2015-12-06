بالصور.. مصرع سيدة وإصابة 11 فى انقلاب أتوبيس بالدقهلية

لقيت سيدة مصرعها وأصيب 11 آخرون فى حادث انقلاب أتوبيس على طريق بنى عبيد - ميت فارس.

وتلقى اللواء عاصم حمزة مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء السعيد عمارة مدير مباحث المديرية، بسقوط أتوبيس يحمل ركاب داخل ترعة الذوات بناحية بنى عبيد التابعة، ما أسفر عن وفاة سيدة وإصابة 11 آخرين.

وبالفحص تبين أن الحادث بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة فى يد السائق وعلى الفور انتقل الرائد حسام عبد المنعم رئيس مباحث مركز بنى عبيد، إلى مكان الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى بنى عبيد العام، وتبين إصابة كل من سمير محمد محمد 55 سنة - أسماء سالم الحسينى 22 سنة - أشواق شعبان محمد 22 - محمد الشحات منصور 58 - شيماء سامى محمود 22 سنة - رضوى رضا كمال 19 - إيمان صلاح رضوان 18 سنة - راندا محمد أحمد 22 سنة - محمد حسن الهجين 18 سنة - خيرى عماد أحمد الجميلى 24 سنة وجارٍ تقديم العلاج اللازم لهم وتم تحرير محضر بالواقعة.

من جانبه قال محمد عبد الغنى شادى المنسق الإعلامى لتحالف شباب الثورة ببنى عبيد إن الطريق سيئ للغاية وهناك خلل فى الأسفلت بطول الطريق ولا يوجد به أعمدة إنارة على الطريق وغير ممهد ما يعرض آلاف السيارات والمارة لكوارث كبرى وللأسف معظم الضحايا من الأطفال والشباب والأبرياء وللأسف أيضا المسئولون غائبون ومغيبون مطالبا بمحاسبة المقصرين والذى لا ينظرون إلى شكاوى الأهالى.

وطالب المنسق الإعلامى لتحالف شباب الثورة بتشكيل لجنة لفحص الطريق وسرعة التحرك وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من أرواح الأبرياء والعمل على صيانة الطريق وتزويده بأعمدة إنارة وبإرشادات مرورية لتوجيه السائقين إضافة إلى تزويده أيضا بمطبات صناعية وإعادة رصف الطريق.



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