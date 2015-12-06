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حبس مجند دهس مساعد صيدلى أثناء مطاردته وآخر بشارع الهرم 4 أيام

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حبس مجند دهس مساعد صيدلى أثناء مطاردته وآخر بشارع الهرم 4 أيام حبس مجند دهس مساعد صيدلى أثناء مطاردته وآخر بشارع الهرم 4 أيام
أمرت نيابة الهرم، برئاسة المستشار محمد أبو الحسب رئيس النيابة، بحبس مجند أمن مركزى 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل مساعد صيدلى خطأ بسيارة شرطية كان يقودها أثناء مطاردة المجنى عليه -مساعد الصيدلى- وشخص آخر وذلك بعد اقتحامهما كمينًا أمنيًا مقام بمنطقة الهرم بواسطة دراجة بخارية كانا يستقلانها.

وأمر المستشار حازم ممتاز، مدير النيابة، بالتحفظ على سيارة الشرطة وعرضها على مهندس فنى لفحصها وكتابة تقرير وافٍ عنها، ودفن وتشريح جثة المجنى عليه وطلب تقرير طبى حول الوفاة، واستدعاء عدد من شهود العيان لسماع أقوالهم حول الواقعة.

وكشفت تحقيقات النيابة، عن أنه أثناء متابعة كمين أمنى للحالة الأمنية بمنطقة الهرم فوجئ عناصر الكمين بشخصين يستقلان دراجة بخارية كسرا الكمين وأثناء مطاردتهما دُهس أحدهما تحت عجلات سيارة الشرطة وأصيب الآخر بكسور متفرقة، وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج.

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مصر 365