«صحة الدقهلية» تحذر المواطنين من التعامل مع الدم ومشتقاته مع جهات غير حكومية

حذرت مديرية الصحة بمحافظة الدقهلية المواطنين من التعامل مع أكياس الدم التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وصرح الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة والسكان بالدقهلية ، بأنه فيما يتعلق بما تم نشره على بعض مواقع التواصل الاجتماعي ، والادعاء بوجود أكياس دم معتمدة ومحللة من قبل وزارة الصحة ، فإن التعامل مع الدم ومشتقاته من خلال أي جهة خاصة غير حكومية يعد عمل إجرامي غير قانوني ، وأن مثل هذه الوحدات من الدم هي أكياس دم غير صالحة للاستخدام ، وتلعب دورا كبيرا في نشر عدوى الفيروسات الكبدية والإيدز.

وأضاف أن أي احتياجات للمرضى من الدم ومشتقاته يمكن توفيرها بأمان بالطرق المشروعة مثل المركز الإقليمي لخدمات نقل الدم بالمنصورة ، والمستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية بالدقهلية ، وبنوك الدم التابعة للمستشفيات الجامعية.

وأشار إلى أن المركز الإقليمى لخدمات نقل الدم بالمنصورة قام بتقديم بلاغ إلى اللواء عاصم حمزة مدير أمن الدقهلية لاتخاذ اللازم فيما نشر ، باعتباره جريمة معلوماتية للإضرار بالصحة العامة.

وأوضح أن المركز الإقليمى لخدمات نقل الدم بالمنصورة حذر من التعاون مع أي فرد أو أي معمل خاص يقوم بالإتجار في الدم ومشتقاته ، حيث إنها عملية مجرمة بحكم القانون وسيتم إبلاغ النيابة العامة عمن يقوم بمثل هذه الأعمال ، وأن من يثبت قيامه بذلك سيتعرض للمسئولية الجنائية.