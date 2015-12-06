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وزير الإعلام الكويتى: بلادنا الأولى فى استخدام الإنترنت عربيًا

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وزير الإعلام الكويتى: بلادنا الأولى فى استخدام الإنترنت عربيًا وزير الإعلام الكويتى: بلادنا الأولى فى استخدام الإنترنت عربيًا
أكد الشيخ سلمان الحمود الصباح وزير الإعلام والسياحة والشباب الكويتى، أن بلاده هى الأولى عربيًا فى استخدام الإنترنت، مما دفع وزارته لتنظيم مؤتمر هاشتاج الكويت.

وأضاف الوزير خلال افتتاح مؤتمر "هاشتاج الكويت" الذى افتتح منذ قليل بأحد فنادق مدينة السالمية، أن المؤتمر يعكس الشراكة بين القطاع الخاص والحكومى، مؤكدًا أن وزارة الإعلام استحدثت قطاعًا للإعلام الجديد إيمانًا منهم بدور وسائل التواصل الاجتماعى.

وتابع الوزير: نصف سكان العالم يستخدمون الإنترنت بينهم 150 مليون فى العالم العربى، ويمثل الشباب أغلبيتهم، حتى أن الكويت تحتل المركز الأول فى استخدام الإنترنت عربيًا.

وأشار الوزير إلى أن المؤتمر يناقش دور الإعلام الجديد فى بث قيم التنوير والحضارة، مطالبًا بالاتفاق على أجندة وموعد للنسخة الثانية من المؤتمر وتشكيل أمانة عامة للمؤتمر وإقامة فعاليات طوال العام وتخصيص جائزة له العام المقبل.

حضر الحفل كلا من الشيخ صباح الخالد الصباح وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء، والشيخ محمد العبد الله الصباح وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء، والشيخ سلمان الحمود الصباح وزير الإعلام، وعدد من الشخصيات العامة الكويتية والإعلاميين العرب.

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