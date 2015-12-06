الحكومة تستعرض خدمات رقمية جديدة لخدمة المواطنين بـ«Cairo ICT 2015»

كشفت شركة تريد فيرز انترناشونال المنظمة لمعرض مصر للتكنولوجيا «Cairo ICT 2015» في دورته التاسعة عشر عن بعض المشاركات الحكومية من وزارات مختلفة ومؤسسات وهيئات حكومية تابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من بينها هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ” ايتيدا” ، الهيئة القومية للبريد ، كما تشارك وزارات مثل التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري، الاسكان ، العدل ، الداخلية ، الكهرباء ، السياحة ، الموارد المائية من خلال جناح الحكومة المصرية والتى تستعرض فيه الحكومة الخدمات الرقمية الجديدة والتى تهم المواطن المصري خلال ايام المعرض.

وتعقد دورة العام الحالي خلال الفترة من 13-16 ديسمبر الحالي تحت شعار Go Smart وبرعاية شركة موبينيل احدى شركات مجموعة اورانج الراعي الرسمي لفعاليات هذا العام.

أعرب المهندس حسام صالح نائب رئيس شركة تريد فيرز انترناشونال عن سعادته بمستوى المشاركات في دورة هذا العام، سواء كانت مشاركات حكومية او من الشركات العالمية والمحلية ، مؤكدا أن هناك أكثر من 500 شركة تشارك في دورة هذا العام ، وأكدت شركات مثل موبينيل مشاركتها بعد زيادة 50% في مساحة الجناح الخاص بها والتى تكشف خلال فعاليات المعرض عن أحدث التكنولوجيات في مجال صناعة المحمول وخدمات القيمة المضافة ، كما تشارك ايضا كل من فودافون ومايكروسوفت ،اوراكل ، سيسكو ، emc ، sap ، كانون ، زيروكس ، هواوي ، سامسونج ، دل ، مورفو ، ومن الشركات المصرية تشارك كل من الشركة المصرية للاتصالات ، اي فاينانس و DMS ، CCC وغيرها من الشركات علاوة على مشاركة منظمات المجتمع المدني والشركات الصغيرة والمتوسطة.

يذكر أن دورة العام الماضي عقدت تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وحققت زيادة بلغت 34% عن عام 2013 ، وُأقيم معرض العام الماضي على مساحة 25000 متر مربع وشاركت فيه 500 شركة عالمية ومحلية ، وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة ضيف شرف دورة العام الماضي.