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«الخارجية السويدية» تتهم إسرائيل بتنفيذ إعدامات خارج القانون ضد الفلسطينيين

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«الخارجية السويدية» تتهم إسرائيل بتنفيذ إعدامات خارج القانون ضد الفلسطينيين «الخارجية السويدية» تتهم إسرائيل بتنفيذ إعدامات خارج القانون ضد الفلسطينيين

وزيرة خارجية السويد مارغوت والستروم

اتهمت وزيرة خارجية السويد مارغوت والستروم، أمس السبت، إسرائيل بتنفيذ عمليات إعدام لمواطنين فلسطينيين دون محاكمات وخارج نطاق القانون.

وقالت والستروم خلال جلسة نقاش في البرلمان الأوروبي رداً على اتهامات أحد النواب لها بعدم إدانة إصابة 57 إسرائيلياً في هجمات فلسطينية، قالت إن إسرائيل تنفذ عمليات إعدام ضد الفلسطينيين المشتبه بتنفيذهم عمليات ضد إسرائيليين دون محاكمة.

ووفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية «معا»، قالت المسؤولة السويدية، لا أوافق على عمليات الطعن وهذا أمر رهيب يجب أن يتوقف وإسرائيل تملك الحق في الدفاع عن نفسها لكن إجراءات إسرائيل ضد الإرهابيين يجب أن تكون منضبطة وضمن سياق القانون.

من جهتها، أصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية بياناً انتقدت فيه تصريحات والستروم، قائلة، إن هذه التصريحات “تنطوي على وقاحة ولا تمت للواقع بصلة”. بحسب راديو “صوت إسرائيل”.

وقتل أكثر من 112 فلسطينياً بينهم 25 طفلاً برصاص جنود إسرائيليين منذ بداية أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

 

 

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