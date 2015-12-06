رئيس لجنة الحكام لـ في الجول: لا رجعة فى قرار استقالتي.. والتحكيم كان ' تحت الأرض '

قال عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم إنه لا ينوي التراجع عن قراره بالاستقالة.

وأضاف فى تصريحات لـFilgoal.com "لا رجعة فى قراري بخصوص تقديم استقالتى من رئاسة لجنة الحكام مهما حدث.. فكنت أنتظر حتى قدوم القائمة الدولية وهو ما حدث بالفعل".

وكشف عبد الفتاح أن التحكيم فى بداية المهمة كان "تحت الارض وتعبت للغاية سواء في الجانب الفني أو الأخلاقي.. فلك أن تتخيل بأن هناك حكام ضربوا بعض بالسنج بمدرسة السعيدية ورغم ذلك عملت على إعادة المنظومة".

وأكد "حان الوقت للرحيل دون رجعة".

وأوضح رئيس لجنة الحكام بأنه يمتلك عرضا إماراتيا ليكون مديرا فنيا للتحكيم فى الاتحاد الإماراتي.

وأوضح "سأحسم مصيري النهائي غدا وإن كان قراري الأقرب هو الموافقة فالشيء الوحيد الذي يعطلني هو أسرتي".