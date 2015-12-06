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بيسيرو لـ في الجول: باكيتا مدربا للزمالك؟ لا أهتم بالمنافسين

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بيسيرو لـ في الجول: باكيتا مدربا للزمالك؟ لا أهتم بالمنافسين بيسيرو لـ في الجول: باكيتا مدربا للزمالك؟ لا أهتم بالمنافسين

قال جوزيه بيسيرو المدير الفني للأهلي إنه "لا يهتم بالمنافسين" ردا على سؤال FilGoal.com بخصوص تعيين ماركوس باكيتا مدربا للزمالك.

وقرر الزمالك إسناد مهمة قيادة الفريق الفنية إلى باكيتا خلفا للبرتغالي جوزفالدو فيريرا الذي رحل لتدريب السد القطري.

وجاءت تصريحات المدرب البرتغالي قبيل بدء لقاء فريقه الودي أمام الصفاقسي التونسي.

وقال بيسيرو لـFilGoal.com: "لا أهتم بهذه الأخبار. لا اهتم بالمنافسين".

ويفتتح باكيتا لقاءاته مع الزمالك ضد حرس الحدود فيما يستكمل بيسيرو مشوار الدوري أمام سموحة.

وتقام المباراتين يوم 17 ديسمبر الجاري.

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