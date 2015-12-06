بالفيديو – عمرو جمال يهدد مرمى الصفاقسي بطريقة غير معتادة

كاد عمرو جمال مهاجم النادي الأهلي أن يدرك التعادل لفريقه بتسديدة يساريه غير معتاده من جانب المهاجم الذي يلعب بالقدم اليمنى.

الأهلي يواجه الصفاقسي التونسي في ثاني الوديات للمارد الأحمر خلال معسكر الفريق في الإمارات.

وبعد فوز أول في أولى المباريات الودية للأهلي في الإمارات أمام فريق دبي الإماراتي برباعية يستكمل الأهلي استعداداته قبل استئناف مسابقة الدوري.

وبعد انطلاق المباراة مباشرة بأقل من 3 دقائق حول محمد نجيب عرضية ظهير الصفاقسي بالخطأ في مرمى شريف إكرامي ليعلن عن تقدم الفريق التونسي.

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وفي الدقيقة 11 ومن كرة ساقطعة سدد عمرو جمال بقوة على مرمى الصفاقسي قبل أن يتألق رامي الجريدي حارس مرمى الفريق التونسي.

وواصل عمرو جمال تشكيل خطورة الأهلي على مرمى الصفاقسي ولكن هذه المرة بتسديدة بالقدم اليسرى نادره من مهاجم الفريق ولكن مرت بجوار القائم بقليل.

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