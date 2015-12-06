مواطن يتهم مستشفى فايد بالإسماعيلية بالإهمال والتسبب فى وفاة طفلته

اتهم مواطن بالإسماعيلية إدارة مستشفى فايد العام بالإهمال فى علاج ابنته والتسبب فى وفاتها، وتقدم بمحضر شرطى ضد مسئولى المستشفى.

وقال محمد الدخيل والد الرضيعة منة الله "9 شهور"، إنه حرر محضرا حمل رقم 3355 إدارى مركز شرطة فايد، يتهم فيه الطاقم الطبى لمستشفى فايد العام بالإهمال والتسبب فى وفاة طفلته بعدما رفضوا استقبالها للعلاج ليلة الجمعة الماضية.

وأضاف "الدخيل": ابنتى مرضت مساء الخميس وعانت من ارتفاع بدرجات الحرارة وإسهال، وطلب الطبيب المعالج لها تحويلها للمستشفى للعلاج بالمحاليل الطبية، ورفض الممرض والطبيب المناوب وقتها التحويل ودخول الطفلة بطلب من طبيب بعيادة خاصة.

وقال اضطررت للانتظار للصباح والذهاب للمستشفى مرة أخرى ولكنهم طلبوا تحويلها لمستشفى الإسماعيلية العام لسوء حالتها، ولكن الانتظار الطويل أضر بصحة الطفلة واحتاجت لغرفة العناية المركزة، ولكننا لم نجد مكانا شاغرا بمستشفيات الإسماعيلية، إلى أن توفيت الطفلة ظهر الجمعة لعدم تلقيها علاجا وعدم وجود سرير للعناية المركزة للأطفال.

وأضاف: "أتهم بشكل مباشر رئيس الممرضين الذى رفض دخول ابنتى للمستشفى بتحويل من طبيب العيادة، وأختصم وزارة الصحة لعدم كفاية أسرة العناية المركزة للأطفال".