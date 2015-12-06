لقاء تحضيرى بجامعة المنيا لمعرفة خطط الشباب الريادية والأفكار الإبداعية

>التقى اليوم الدكتور جمال الدين على أبو المجد رئيس جامعة المنيا، بالدكتور عمرو مرتجى نائب رئيس جامعة النيل، لصياغة بروتوكول تعاون مشترك بين جامعة المنيا وجامعة النيل فى مجال الهندسة والحاسب الآلى والابتكار وريادة الأعمال.

يأتى ذلك استكمالاً للمؤتمر الدولى الأول لتبادل المعرفة وريادة الأعمال الاجتماعية بالجونة بمحافظة البحر الأحمر والذى نظمته منظمة العمل الدولية بالتعاون مع المجلس الشرق أوسطى للمشروعات الصغيرة وريادة الأعمال والذى عقد فى نوفمبر الماضى.

وأكد الدكتور أبو المجد خلال الاجتماع على تبنى الأفكار الإبداعية للشباب لإخراجهم من حيز انتظار العمل الحكومى إلى عمل ريادى اجتماعى يعود بالنفع على الشخص والأسرة والمجتمع.

كرم رئيس الجامعة الدكتور عمرو مرتجى بإهدائه درع الجامعة تقديراً لمجهوداته فى ريادة الأعمال وتبنى الأفكار الإبداعية للشباب.

وعلى هامش اللقاء أجرى لقاء تحضيرى مع الشباب بكلية الهندسة بجامعة المنيا، تم فيه مناقشة أولية لمعرفة المشاريع الريادية والأفكار الإبداعية التى تدور فى أذهان الشباب لتحويلها إلى خطط عمل حقيقية إلى جانب عمل مسابقة بين الشباب ومكافأة العشرة مشاريع الأولى بمبالغ مالية تصل إلى عشرين ألف جنيها لكل مجموعة أفكار وفريق عمل، مؤكداً بأن هذه المشاريع موجهة لطلاب الجامعة، ولأى شباب يمتلك أفكار إبداعية فى مجال الهندسة والحاسب الآلى والابتكار وريادة الأعمال.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو مرتجى نائب رئيس جامعة النيل، والدكتور أحمد شوقى زهران منسق البروتوكول بين جامعة المنيا وجامعة النيل فى ريادة الأعمال، والدكتورة كارولين كامل مديرة المشروع والدكتورة علياء سليمان بجامعة النيل.

وأكد الدكتور أحمد شوقى منسق بروتوكول التعاون، بأنه سيتم عمل معسكر يتم فيه اجتماع من 50 إلى 100 شاب مع 4 محاضرين من جامعة المنيل لتجسيد وبلورة أفكار الشباب وكيفية تحويل هذه الأفكار إلى خطة عمل لمشروع ريادى.