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جمارك بورسعيد تحبط تهريب 3 حاويات ألعاب نارية واردة من الصين

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جمارك بورسعيد تحبط تهريب 3 حاويات ألعاب نارية واردة من الصين جمارك بورسعيد تحبط تهريب 3 حاويات ألعاب نارية واردة من الصين
أحبطت جمارك بورسعيد لليوم الثانى على التوالى، بالتعاون مع مباحث الميناء، اليوم الأحد، تهريب كمية كبيرة من الألعاب النارية المحظور استيرادها مخبأة داخل 3 حاويات إكسسوارات حريمى واردة من الصين.

وتلقى هشام شندى مدير عام الاستخبارات بالجمارك، معلومات بورود كمية كبيرة من الأصناف المخالفة، داخل الحاوية رقم cmau4818617 والحاوية رقم fciu8259220، والحاوية رقمcmau5969367 بالبيان الجمركى رقم 23341 وارد باسم شركة البركة للاستيراد، وهى نفس الشركة التى استوردت الحاويات المخالفة أمس السبت.

وتم تشكيل لجنة بناء على تعليمات طارق خلف مدير عام الوارد لجمارك بورسعيد، للكشف عن الحاويات ضمت كلاً من علاء عياد مدير إدارة الوارد بالمستودع العام وأحمد الدياسطى ومحمد العراقى مديرى حركة وإبراهيم أبو بكر مدير عام المتابعة، وأمر محمد أبو زيد رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد بتحرير محضر وإخطار النيابة.

وكشفت اللجنة على الحاويتين وتم ضبط 386 كرتونة ألعاب نارية محظور استيرادها من إجمالى 650 كرتونة إكسسوارات حريمى بالحاوية، وبعدد 111 ألفًا و168 عبوة كريمات لتبييض البشرة، وتم ضبط 555 كرتونة شماريخ 6 و8 طلقات بعدد 58 ألفًا و22 شمروخا، من أصل 645 كرتونة بالحاوية الثانية، وجارٍ استكمال كشف عن الحاوية الثالثة.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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