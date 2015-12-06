دعوى أمام القضاء الإدارى تطالب بإعادة انتخابات الجمالية

أقام شحات أحمد شحات عبد الجواد المترشح للانتخابات بدائرة قسم منشية ناصر دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، تطالب بإعادة الانتخابات بالدائرة المذكورة، والصادر من اللجنة العليا للانتخابات، وإعادة إجراءها في موعد آخر بين مترشحي الإعادة بدائرة منشية ناصر والجمالية .

واختصم الطعن الذي حمل رقم 13458 كلا من رئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس اللجنة العامة بالدائرة الرابعة عشر .

وقال الطعن، إنه تم ارتكاب أخطاء عديدة تؤدي إلي بطلان الانتخابات برمتها، ومنها وجود تسويد العديد من بطاقات الإدلاء بالصوت من شخص واحد لصالح المرشحين 1 و 3 بجولة الإعادة، وخرق الصمت الانتخابي باستخدام سيارات خاصة بالمرشحين تقوم بالدعاية لهم أثناء فترة الصمت الانتخابي.