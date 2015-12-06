أطراف النزاع فى ليبيا تتوصل لإعلان مبادئ لاتفاق سياسى

>وقع أطراف النزاع فى ليبيا اليوم الأحد، إعلان مبادئ لاتفاق سياسى لإنهاء الأزمة الليبية فى تونس، حسبما ذكرت وكالة الأنباء التونسية.

وينص الاتفاق الذى وقعه رئيس مجلس النواب إبراهيم عميش، ورئيس وفد المؤتمر الوطنى العام، عوض محمد عبد الصادق، على ثلاث نقاط لتسوية الأزمة السياسية.

وأفادت الوكالة، بأن النقاط الثلاث هى أولا العودة للاحتكام للشرعية الدستورية المتمثلة فى الدستور الليبى السابق باعتباره الخيار الأمثل لحل النزاع على السلطة التشريعية لتهيئة المناخ العام لإجراء انتخابات تشريعية ولمدة أقصاها عامان.

وتتمثل النقطة الثانية فى تشكيل لجنة من 10 أعضاء بالتساوى بين البرلمان والمؤتمر الوطنى تعمل على المساعدة فى اختيار رئيس حكومة وفاق وطنى ونائبين له، الأول يمثل البرلمان والثانى المؤتمر يشكلان مع الرئيس (رئاسة مجلس الوزراء) خلال أسبوعين.

أما النقطة الثالثة التى تستهدف حل الأزمة فهى تشكيل لجنة من 10 أعضاء من البرلمان والمؤتمر تتولى مهمة تنقيح الدستور المشار إليه فى حل النزاع التشريعي، بما يتفق وخصوصية وطبيعة المرحلة.

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