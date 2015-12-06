أخبار عاجلة

ارتفاع أسعار النفط والذهب بعد الضربة الأمريكية لسوريا -
بعد إصابة 11 شخصا.. تحصين منازل «رمادة» ضد أنفلونزا الطيور -
كنائس الإسكندرية تتشح بـ«الشارات السوداء» استعدادًا لأسبوع الآلام -
بالفيديو || بعد مجزرة خان شيخون .. مذيعة إسرائيلية تصرخ بالعربية "وينكم يا عرب وينكم يا خونه وينكم يا إسلام" -
انتظرونا .. بطولة أبوظبي لمحترفي الجوجيستو في الفترة من 10 إلى 23 إبريل على ONsport -
بالفيديو || مبارك يخرج عن صمته ويكشف عن قراره الذي كان سيتخذه لو عاد به الزمن 6 سنوات إلى الوراء وعادت أيام ثورة يناير 2011 -
الكالشيو: بالأرقام .. جرس إنذار لمحمد صلاح في روما -
الأرصاد تعلن التوقعات التفصيلية لطقس السبت.. وارتفاع جديد في درجات الحرارة -
"بقالي التموين": استمرار تعطل ماكينات صرف المقررات التموينية لليوم السابع -
محافظ دمياط: قادرون على مواجهة الإرهاب.. وتأمين مكثف للاحتفال بشم النسيم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مباشر - الأهلي 1 - الصفاقسي 1 ..هدفان عكسيان

Google+ Print
مباشر - الأهلي 1 - الصفاقسي 1 ..هدفان عكسيان مباشر - الأهلي 1 - الصفاقسي 1 ..هدفان عكسيان

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأهلي الودية الثانية أمام الصفاقسي التونسي في معسكر الإمارات.

اضغط هنا لمتابعة أحداث المباراة لحظة بلحظة ومعرفة التشكيل بالكامل

ويقود عمرو جمال هجوم الأهلي في مواجهة الصفاقسي الودية خلال معسكر دبي.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

أحداث اللقاء

47) تسديدة صاروخية من مهاجم الصفاقسي تصدى لها إكرامي ببراعة، ارتدت لعلي معلول سددها أرضية زاحفة لكن أمسكها إكرامي بثبات.

انطلاق الشوط الثاني

استراحة

35) كرة ساقطة رائعة عن طريق حسام غالي تسلمها مؤمن داخل منطقة الجزاء حولها بعرضية أرضية اصدمت في قدم المدافع التونسي وسكنت الشباك.

مؤمن زكريا جوووول

13) تسديدة أرضية من عمرو جمال مرت بجوار القائم.

11) كرة ساقطة رائعة عن طريق السعيد هيأها مؤمن برأسه داخل منطقة الجزاء لعمرو جمال، والأخير سددها قوية لكن تصدى لها الحارس.

3) ظهير أيسر الفريق التونسي راوغ شريف حازم في اليسار ثم أرسل عرضية داخل منطقة الجزاء. حولها نجيب بتسديدة في شباك إكرامي.

- الأول للصفاقسي.

انطلاق المباراة

_______________________

شريف إكرامي

شريف حازم - صبري رحيل - محمد نجيب - باسم علي

حسام عاشور - مؤمن زكريا - أحمد حمدي - حسام غالي - عبد الله السعيد

عمرو جمال

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع