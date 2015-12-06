محمد بن زايد يستقبل بيل غيتس

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مساء اليوم في المعمورة بأبوظبي بيل غيتس الرئيس المشارك لمؤسسة بيل غيتس الذي يزور الدولة لحضور حفل تكريم الفائزين بجوائز أبطال استئصال مرض شلل الأطفال الذي أقيم في أبوظبي .

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث حول عدد من القضايا الإنسانية التي تهم الجانبين والجهود المبذولة في الدول والمؤسسات المعنية في مجالات الإغاثة والدعم التنموي والإنساني .

كما تناول الحديث سبل تعزيز هذه الجهود وإيجاد الحلول التي من شأنها أن تسهم في الحد من انتشار الأمراض التي تؤثر على التنمية الاجتماعية والاقتصادية وأهمية الوقوف بجانب الدول الفقيرة والشعوب المحتاجة.

حضر اللقاء معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية .