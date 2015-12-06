انتبهى.."الليجن" يعرضك لعدوى المسالك البولية والالتهابات الجلدية

"الشراب والبنطلون الليجن"، من الملابس التى ترتديها معظم النساء، لكن قد ينتج عنها الإصابة ببعض الأمراض كعدوى المسالك البولية والالتهابات الجلدية.

وهو ما أكده تقرير نشره الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، مؤكدا أن الشراب والبنطلون الليجن، يمثلان أرضا خصبة للبكتيريا والإصابة بعدوى المسالك البولية والقدم الرياضى والالتهابات الفطرية، وذلك لأن العديد من النساء ترتدى الليجن لعدة مرات دون أن يتم غسله وهو ما يسبب عواقب جسيمة، لأنها غالبا ما تكون مصنوعة من المواد الاصطناعية والنايلون، وهذه الأقمشة قد تحتفظ بالدفء والرطوبة التى تعد بيئة مثالية لنمو البكتيريا.

قال الدكتور راديكا رابيل، إن هذه العوامل تتسبب فى إصابة المرأة بعدوى الخميرة الفطرية والتهابات المسالك البولية، وخصوصا عند ارتداء سروال ضيق دون ارتداء ملابس داخلية من القطن تحتها، لأن المواد التى تصنع منها هذه السراويل تكون ملجأ للرطوبة والتعرق الذى يتسبب فى تعرض المرأة للمشاكل.

أوضح الدكتور كارلوس تشارلز طبيب أمراض جلدية، أن السراويل الضيقة التى ينتج عنها تعرق الجسم لفترات طويلة من الوقت، تؤدى إلى زيادة نمو البكتيريا المسببة للالتهابات وتهيج الجلد، لذا من الضرورى ارتداء الشراب أو البنطلون الليجن مرة واحدة فقط ثم بعد ذلك يتم غسله جيدا.