الرئاسة اليمنية تتهم مرتكبى حادث عدن بتنفيذ أجندة ميليشيات الحوثى وصالح

>نعت الرئاسة اليمنية اللواء جعفر محمد سعد محافظ عدن الذى لقى حتفه اليوم الأحد فى حادث إرهابى استهدفه وهو فى طريقة لأداء عمله بمدينة عدن .

واتهمت الرئاسة فى بيان بثته وكالة الأنباء اليمنية الحكومية مساء اليوم ما أسمتها ب" الأيادى الآثمة " التى ارتكبت الحادث بأنها لا تبتعد عن العصابات الإجرامية لمليشيات الحوثى وصالح ،التى تحمل العداء مع أبناء عدن والوطن ، ومارست هوايتها فى الاغتيالات والإرهاب .

وأكدت أن الوطن سينتصر ، وأن الاغتيالات المنظمة وممارسة الإجرام والإرهاب لن يثنيها عن ذلك .

وأشار إلى أن رحيل اللواء جعفر فى هذه المرحلة الاستثنائية التى كان له دورا محوريا فيها يمثل خسارة وطنية كبيرة.