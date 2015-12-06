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رئيس جامعة سوهاج ينهى أزمة طلاب تجارة إنجليزى

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رئيس جامعة سوهاج ينهى أزمة طلاب تجارة إنجليزى رئيس جامعة سوهاج ينهى أزمة طلاب تجارة إنجليزى
أنهى د. نبيل نور الدين رئيس جامعة سوهاج أزمة طلبة وطالبات كلية التجارة شعبة إنجليزى بعد اجتماعه بوفد ممثلا عنهم برفقة أولياء أمورهم، حيث قرر الموافقة على تسديد الطلاب المتأخرين للمصروفات بمقر الكلية فى الجامعة الجديدة.

وأشار رئيس الجامعة أن هذه الموافقة جاءت مراعاة لمستقبل أبنائنا الطلاب، وأيضا مراعاة لظروفهم وظروف أولياء أمورهم.

من جانبهم، تقدم أولياء أمور الطلبة والطالبات البالغ عددهم 24 بالشكر إلى إدارة الجامعة برئاسة د. نبيل نور الدين ود. صفا محمود نائب رئيس الجامعة، ود. ممدوح الرشيدى عميد الكلية، عما بدر منهم فى الحفاظ على مستقبل أبناءهم.

كان هؤلاء الطلاب قد تأخروا فى دفع المصروفات أكثر من شهر ونصف، بالرغم من فتح فترة السماح للتسديد أكثر من مرة دون جدوى، وما ترتب على ذلك من دخول عدد من الطلاب بقائمة الانتظار إلى الكلية.

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