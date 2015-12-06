بالصور.. رصف عدد من الطرق وإنهاء أعمال الصرف الصحى فى دسوق بكفر الشيخ

تابع اللواء أحمد بسيونى زيد رئيس مركز ومدينة دسوق، اليوم الأحد، أعمال الرصف بالمدينة بعدد من الشوارع منها شارع الاستاد الرياضى.

وقال بسيونى أنه كلف الإدارة الهندسية بوضع طبقة الأساس وفرده ورفع البيارات وإنشاء صفايات مطر جديدة بالشارع، ورفع البيارات وعمل صفايات المطر بمنطقة شارع السرايا والشوارع الفرعية منه والتنبيه على مقاول الأعمال سرعة الانتهاء وزيادة حجم العمال لرصف المنطقة قبل سقوط الأمطار.

وأضاف رئيس مركز ومدينة دسوق، أنه تم الانتهاء من التجريف والتمهيد من شارع سيدى إبراهيم الدسوقى بداية من المسجد وحتى مسجد زعلوك وجارى وضع السن وفرده تمهيدا للرصف، مشيراً إلى أنه جارى الآن فرد طبقة الأساس بشارع السكرى بارض البرماوى تمهيدا للرصف.



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