أخبار عاجلة

ارتفاع أسعار النفط والذهب بعد الضربة الأمريكية لسوريا -
بعد إصابة 11 شخصا.. تحصين منازل «رمادة» ضد أنفلونزا الطيور -
كنائس الإسكندرية تتشح بـ«الشارات السوداء» استعدادًا لأسبوع الآلام -
بالفيديو || بعد مجزرة خان شيخون .. مذيعة إسرائيلية تصرخ بالعربية "وينكم يا عرب وينكم يا خونه وينكم يا إسلام" -
انتظرونا .. بطولة أبوظبي لمحترفي الجوجيستو في الفترة من 10 إلى 23 إبريل على ONsport -
بالفيديو || مبارك يخرج عن صمته ويكشف عن قراره الذي كان سيتخذه لو عاد به الزمن 6 سنوات إلى الوراء وعادت أيام ثورة يناير 2011 -
الكالشيو: بالأرقام .. جرس إنذار لمحمد صلاح في روما -
الأرصاد تعلن التوقعات التفصيلية لطقس السبت.. وارتفاع جديد في درجات الحرارة -
"بقالي التموين": استمرار تعطل ماكينات صرف المقررات التموينية لليوم السابع -
محافظ دمياط: قادرون على مواجهة الإرهاب.. وتأمين مكثف للاحتفال بشم النسيم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. محافظ الإسماعيلية يقود حملة مكبرة للنظافة بمنطقة العبور

Google+ Print
بالصور.. محافظ الإسماعيلية يقود حملة مكبرة للنظافة بمنطقة العبور بالصور.. محافظ الإسماعيلية يقود حملة مكبرة للنظافة بمنطقة العبور
شن اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، حملة على منطقة أرض العبور بحى ثان بعد تضرر الأهالى من التلوث البيئى بالمنطقة، نتيجة وجود قطعة أرض فضاء تتجمع فيها القمامة بأكوام كبيرة ومخلفات ورتش.

رافق المحافظ خلال حملته، كل من الأمير أبو زيد، رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، ومحمد عبد المنعم، رئيس حى ثان الإسماعيلية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، لمتابعة تنفيذ أعمال رفع القمامة والمخلفات، وتطهير المنطقة بالكامل من أجل الحفاظ على البيئة.

وطالب المحافظ رئيس المركز والمدينة ورئيس الحى بضرورة إلزام صاحب قطعة الأرض بإقامة سور حولها على نفقته الخاصة من أجل الحفاظ على المظهر الحضارى للمنطقة، بعد رفع عمال حى ثان الإسماعيلية ما يزيد عن 600 طن من القمامة والمخلفات.

والتقى المحافظ بعدد كبير من المواطنين، واستمع إلى مطالبهم وشكاويهم التى وعد بدراستها والعمل على تلبيتها فى إطار الإمكانات المتاحة والحفاظ على المصلحة العامة للجميع.
>اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365