بالصور.. محافظ الإسماعيلية يقود حملة مكبرة للنظافة بمنطقة العبور

شن اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، حملة على منطقة أرض العبور بحى ثان بعد تضرر الأهالى من التلوث البيئى بالمنطقة، نتيجة وجود قطعة أرض فضاء تتجمع فيها القمامة بأكوام كبيرة ومخلفات ورتش.

رافق المحافظ خلال حملته، كل من الأمير أبو زيد، رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، ومحمد عبد المنعم، رئيس حى ثان الإسماعيلية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، لمتابعة تنفيذ أعمال رفع القمامة والمخلفات، وتطهير المنطقة بالكامل من أجل الحفاظ على البيئة.

وطالب المحافظ رئيس المركز والمدينة ورئيس الحى بضرورة إلزام صاحب قطعة الأرض بإقامة سور حولها على نفقته الخاصة من أجل الحفاظ على المظهر الحضارى للمنطقة، بعد رفع عمال حى ثان الإسماعيلية ما يزيد عن 600 طن من القمامة والمخلفات.

والتقى المحافظ بعدد كبير من المواطنين، واستمع إلى مطالبهم وشكاويهم التى وعد بدراستها والعمل على تلبيتها فى إطار الإمكانات المتاحة والحفاظ على المصلحة العامة للجميع.

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