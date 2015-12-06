18 سيارة حكومية لتحفيز الناخبين على المشاركة فى انتخابات دمنهور

شهدت اللجان الانتخابية بدائرة مركز وبندر دمنهور اقبالا ضعيفا حتى الساعات الأخيرة قبل غلق اللجان أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى اليوم الأول لانتخابات مجلس النواب بدائرة دمنهور المؤجلة.

وقال وهدان السيد المتحدث الاعلامى باسم محافظة البحيرة، إنه تم الدفع بـ 18 سيارة حكومية مزودة بأجهزة لبث الأغانى الوطنية لتجوب أنحاء مدينة دمنهور والقرى التابعة لها من أجل حث المواطنين على المشاركة فى التصويت الانتخابى.

ومن المفترض أن يصوت بدائرة مركز وبندر دمنهور 551 ألفا و752 ناخبا بـ268 لجنة فرعية لـ 51 مرشحا يتنافسون على 4 مقاعد .

وكانت المحكمة الإدارية العليا ألغت الانتخابات فى الدائرة قبل جولة إعادة المرحلة الأولى بسبب ادراج "مبروك زعيتر"ضمن المرشحين رغم صدور حكم بحبسه 5 سنوات فى اتهامه بالقتل.

وتعاد الانتخابات بـ4 دوائر هى "مركز ومدينة دمنهور - الرمل - الواسطى - مركز وبندر بني سويف " وبإعلان نتيجتها يضاف 13 نائبا لـ 213 أفرزتهم انتخابات المرحلة الأولى المخصص لها 226 مقعدا فى 14 محافظة و222 أفرزتهم "الثانية "بـ13 محافظة.



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