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انطلاق مشروع "منح الجامعات الحكومية" بجامعة المنصورة

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انطلاق مشروع "منح الجامعات الحكومية" بجامعة المنصورة انطلاق مشروع "منح الجامعات الحكومية" بجامعة المنصورة
استضافت جامعة المنصورة اليوم الأحد، انطلاق المرحلة الأولى لمبادرة التعليم العالى بمصر "منح الجامعات الحكومية"، يشارك بها خمس جامعات حكومية وهى جامعة القاهرة وجامعة عين شمس وجامعة المنصورة وجامعة الإسكندرية وجامعة أسيوط وهذه المنحة مقدمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وتدير المشروع هيئة أميديست بمصر.

يأتى ذلك بحضور الدكتور محمد القناوى رئيس جامعة المنصورة والدكتور محمد حمزة ، وأرتورو أكوستا نائب مدير المعونة الأمريكية، وكوينزى درمورى مدير مشروع المنح للجامعات الحكومية بهيئة الأميديست.

ويستمر المشروع لمدة 8 سنوات ويقدم منح لعدد 387 طالب يتخرجون من الجامعات الحكومية المذكورة، حصل 107 طالب منهم المنحة هذا العام فى الخمس جامعات، وحصل 22 طالب على المنحة بجامعة المنصورة.

كما وقع الدكتور محمد القناوى رئيس جامعة المنصورة وكوينزى درمورى مدير مشروع المنح للجامعات الحكومية برتوكول تعاون يخص مشروع منح الجامعات الحكومية لالتحاق الطلاب بالبرامج المتميزة بالجامعة.

يهدف المشروع إلى تقديم المنح للطلاب المتميزين من خريجى المرحلة الثانوية، كما تقدم هيئة أميديست تدريب داعم وأنشطة إثرائية بالتوازى مع الدراسة الأكاديمية للطلاب، وهذا المنهج الداعم يثقل مهارات الطلاب والطالبات ليكون عضو فعال فى تنمية الاقتصاد المصرى وقائد للتطوير، كما يُطلب من كل الطلاب والطالبات تنفيذ مشروعات مجتمعية فى تخصصاتهم، ويتم اختيار 65% من الطلاب والطالبات لرحلة دراسية فى الجامعات الأمريكية لمدة فصل دراسى أو دراسة صيفية، والتخصصات تم تحديدها لتساهم بشكل فعال فى النهضة فى الوظائف المطلوبة لمصر المستقبل.

وأكد الدكتور محمد القناوى على سعى الجامعة للتعاون مع مختلف الهيئات التى تقدم الدعم والأنشطة الإثرائية بالتوازى مع الدراسات الأكاديمية للمساهمة فى توفير المنح للطلاب الراغبين فى الحصول عليها فى مختلف المجالات.

وأوضح الدكتور أرتورو أكوستا مزايا مشروع منح الجامعات الحكومية والأسباب الدافعة لتقديم هذه المنح والجامعات التى استفادت منها، وعدد الطلاب الملتحقين بكل جامعة متمنياً استفادة الطلاب من هذه المنحة فى تطور شخصياتهم وتنمية بلدهم.

وقدمت كوينزى ديرمورى الشكر لجامعة المنصورة لاستضافتها ورشة العمل للإعلان عن انطلاق مشروع منح الجامعات الحكومية التى ستساهم فى تكيف الطلاب مع متطلبات سوق العمل بعد التخرج وبالتالى الحصول على فرصة عمل مناسبة.

يذكر أن مشروع منح الجامعات الحكومية أحد مكونات برنامج الولايات المتحدة – ، مبادرة التعليم العالى، وهو استثمار فى مستقبل مصر، والذى يوفر فرص تعليمية للمصريين المتفوقين لتعلم مهارات ومتطلبات الاقتصاد فى القرن 21، والمبادرة تشجع المشاركة بين الجامعات الأمريكية والمصرية لتبادل العلم والأبحاث والشهادات الأكاديمية لدعم الاقتصاد المعاصر فى التخصصات النادرة والمطلوبة مثل الإدارة الزراعية والهندسة وريادة الأعمال، وتوفر منح للمصريين الموهوبين من المناطق المحرومة والمهمشة فى ربوع وقرى مصر فى الجامعات المصرية والأمريكية فى التخصصات التى تمكنهم من الوصول إلى الأهداف السامية لنهضة مصر الاقتصادية.

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