بالصور.. محافظ الغربية يفتتح العيادة الشاملة للتأمين الصحى بجامعة طنطا

افتتح سعيد مصطفى كامل محافظ الغربية، العيادة الشاملة للتأمين الصحى فرع الغربية لعلاج أعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة طنطا، والتى أقيمت بمبنى الخدمات وتنمية المجتمع (مبنى كليه الآداب القديم )، وتخدم 20 ألف من العاملين بجامعه طنطا بتكلفه قدرها 170 ألف جنيه.

وقامت هيئة التأمين الصحى بمد العيادة بكافة التخصصات الطبية المختلفة، وهذا المشروع هو تعاون بين الخدمة المجتمعية وتنمية المجتمع ومنظومة التأمين الصحى، حيث عبر محافظ الغربية عن سعادته بهذا التعاون بين الجامعة والتأمين الصحى لأنه فى النهاية يخدم مواطنى الغربية.

وقام المحافظ أيضا بافتتاح المجمع الإدارى للتأمين الصحى بالغربية لمبنى مديرية التربية والتعليم بتكلفة إجمالية مليون و300 ألف جنيه، ويخدم العاملين بالهيئة وتقديم خدمة أفضل لمنتفعى التأمين الصحى والارتقاء بالعملية الطبيه بها.

رافق المحافظ، الدكتور عبد الحكيم عبد الخالق رئيس جامعه طنطا، والدكتور إبراهيم سالم نائب رئيس جامعة طنطا، والدكتور مجدى العشرى رئيس فرع الغربية للتأمين الصحى، والدكتور محمد ضبعون نائب رئيس جامعة طنطا لشئون الطلاب وتنمية المجتمع، والدكتور مجدى الحفناوى نقيب الأطباء بالغربية، والدكتور عبد المنعم شهاب رئيس فرع التأمين الصحى بكفر الشيخ وعدد من قيادات جامعة طنطا والتأمين الصحى.



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