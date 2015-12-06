إحالة 8عاملين بوحدة صحية «الدوير» للتحقيق لتغيبهم عن العمل في أسيوط‎

قام محمد فرغلي، رئيس مركز ومدينة صدفا، بإحالة 8 عاملين للتحقيق لعدم انضباطهم فى العمل والتغيب وذلك خلال مرور لجنة متابعة ميدانية على الوحدات الصحية لمراجعة سجلات الحضور والإنصراف لبيان مدى إنضباط العاملين بناءً على تعليمات محافظ أسيوط المهندس ياسر الدسوقي للاطمئنان على مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وكان رئيس المدينة قد قام من خلال لجنة المتابعة بالمرور على الوحدة الصحية بقرية الدوير، وتبين تغيب 8 عاملين عن العمل فتم كتابة مذكرة بشأنهم وإحالتهم للتحقيق.

وشدد محافظ أسيوط المهندس ياسر الدسوقي على ضرورة تغيير منظومة العمل وتحقيق الانضباط والالتزام لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين لافتًا أن مصر لن تنهض إلا بالتفاني في العمل وبذل المزيد من الجهد.