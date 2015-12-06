محافظ كفر الشيخ يسلم 25 منزلًا لغير القادرين بمركز الحامول

قام محافظ كفر الشيخ الدكتور أسامة عبد الواحد، اليوم الأحد، بتسليم 25 منزلًا و25 رأس ماشية، لغير القادرين بقرية 67 الجديدة التابعة لمركز الحامول.

وقال محافظ كفرالشيخ خلال تصريحات صحفية له، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتمامًا خاصًا بغير القادرين والأولى بالرعاية، مؤكدًا أن شغله الشاغل هو توفير المساكن لغير القادرين وخفض أسعار المواد الغذائية.

ومن جانبه قال مدير فرع جمعية الأورمان الخيرية بمحافظة كفرالشيخ علاء نجم، أنه تم إعادة بناء المنازل المبنية بالطين للحالات الأشد فقرًا، بجانب توصيل الخدمات بها من مياه وكهرباء وسباكة ودورات مياه وسيراميك، وذلك بتكلفة 600 ألف جنيه على نفقة الجمعية، موضحًا أن المرحلة الثانية سيتم تسليم مطابخ وأسرة وأدوات منزلية و25 رأس ماشية جاموس، لمساعدة غير القادرين على الظروف المعيشية.