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توقيع بروتوكول تعاون بين المركز الإقليمي لنقل الدم والمستشفى الدولي في الأقصر

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توقيع بروتوكول تعاون بين المركز الإقليمي لنقل الدم والمستشفى الدولي في الأقصر توقيع بروتوكول تعاون بين المركز الإقليمي لنقل الدم والمستشفى الدولي في الأقصر

توقيع بروتوكول التعاون

شهد محافظ الأقصر محمد بدر،اليوم الأحد، توقيع بروتوكول تعاون بين المركز الأقليمي لنقل الدم ومستشفى الأقصر الدولي.

والبروتوكول ينص على 9 بنود أهمها ارسال بيان يومي من بنك الدم الخاص بالمستشفى الدولي للمركز الأقليمي، وأنه بنك تخزيني، ويتعامل فقط مع حالات نفقة الدولة، والتأمين الصحي، وحالات الطوارئ الخاصة بالمستشفى بشكل مجاني.
> ومن جانبه أكد محافظ الأقصر أن البروتوكول يأتي في الأساس لصالح المرضى، لأنه سيعمل على توفير صفائح دم كاملة تخدم محافظة الأقصر، والمحافظات المجاروة.

حضر توقيع البروتوكول، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة الدكتورة ناهد محمد، والدكتور أحمد عبد النبي مدير المستشفى الدولي، والدكتور مصطفى حفني مدير المركز الأقليمي لنقل الدم.

 

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