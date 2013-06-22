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25 يونيه .. نظر طعن شفيق على تزوير انتخابات الرئاسة

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25 يونيه .. نظر طعن شفيق على تزوير انتخابات الرئاسة 25 يونيه .. نظر طعن شفيق على تزوير انتخابات الرئاسة

images (12) images (11)حددت لجنة الانتخابات الرئاسية جلسة الثلاثاء 25/6/2013 لنظر الطعن في تزوير الانتخابات الرئاسية وبطلان إعلان النتيجة .

تقدم الدكتور شوقي السيد بطلب إلى لجنة الانتخابات الرئاسية في 21/5/2013 طعناً على قرار اللجنة رقم 35/2012 الصادرة بإعلان فوز الدكتور محمد مرسي في انتخابات الرئاسة بتاريخ 24/6/2012 ، وطلب بصفة مستعجلة وقف القرار لحين الكشف عن نتائج التحريات الجارية والبت في تحقيقات وقائع التزوير وانتهاء لجنة الخبراء من فحص الأوراق ، كما طلب بطلان قرار إعلان النتيجة وإلغائه بسقوط قرينة الصحة التي اعتمدت عليها اللجنة في قرار إعلان النتيجة .

وقد قام الدكتور شوقي باستعجال نظر الطعن وتحديد أقرب جلسة لنظره باعتبارها قضية وطن ومصير .

ويأتي نظر الطعن بعد مضي سنة كاملة على تقرير إدارة البحث الجنائي بوزارة الداخلية بتاريخ 21/6/2012 في قضية النيابة العامة رقم 504/2012 في جرائم التزوير والرشوة والترويع واستخدام السلاح الأبيض ومنع الأقباط من التصويت.

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