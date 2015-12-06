وزير النقل لـ"الرئيس": العمل جارى فى 70 مشروعاً لإنشاء وتطوير الطرق

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأحد، بالدكتور سعد الجيوشى، وزير النقل، حيث استعرض الوزير الموقف التنفيذى لمشروع شبكة الطرق القومية.

وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن وزير النقل أشار إلى أنه جارى العمل حالياً فى سبعين مشروعاً لإنشاء وتطوير الطرق.

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وقال الوزير إنه سيتم الانتهاء من بعض هذه الطرق بحلول نهاية ديسمبر الجاري، فى حين سيتم إنجاز الأعمال فى باقى الطرق خلال النصف الأول من عام 2016.