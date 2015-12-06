وزير النقل لـ"الرئيس": العمل جارى فى 70 مشروعاً لإنشاء وتطوير الطرق

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأحد، بالدكتور سعد الجيوشى، وزير النقل، حيث استعرض الوزير الموقف التنفيذى لمشروع شبكة الطرق القومية.إعلان - Ads إعلان - Ads
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وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن وزير النقل أشار إلى أنه جارى العمل حالياً فى سبعين مشروعاً لإنشاء وتطوير الطرق.
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وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن وزير النقل أشار إلى أنه جارى العمل حالياً فى سبعين مشروعاً لإنشاء وتطوير الطرق.
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وقال الوزير إنه سيتم الانتهاء من بعض هذه الطرق بحلول نهاية ديسمبر الجاري، فى حين سيتم إنجاز الأعمال فى باقى الطرق خلال النصف الأول من عام 2016.