أعراض أمراض البروستاتا عند الرجال أهمها حرقان البول

ما هى غدة البروستاتا

البروستاتا هى الغدة المسئولة عن إفراز هرمون الذكورة عند الرجال والبروستاتا مسئولة أيضا عن إفراز السائل المنوى الذى تسبح فيه الحيوانات المنوية.

تقع غدة البروستاتا فى منطقة الحوض لدى الرجال، ولا يتجاوز حجمها حجم حبة الجوز، (عند مرحلة البلوغ) مع تقدم العمر تتعرض غدة البروستاتا لزيادة الحجم، كما تتعرض للإصابة بالعديد من الأمراض منها التهاب البروستاتا، واحتقان البروستاتا، وتضخم البروستاتا الحميد، والتضخم الخبيث للبروستاتا.

أعراض أمراض البروستاتا

عن أهم الأعراض التى تشير لتعرض الرجل للإصابة بأمراض البروستاتا، يوضح استشارى أمراض الذكورة الدكتور محمد الإمبابى أن أمراض البروستاتا غالبا ما يصاحبها عدد من الأعراض أهمها:

>- صعوبة التبول وخاصة فى بداية عملية التبول مع الشعور باحتباس البول.

>- الشعور بعدم تفريغ المثانة بشكل كامل بعد انتهاء عملية التبول.

>- الشعور باحتقان وثقل فى منطقة الحوض.

>- حرقان فى البول.

>- ظهور قطرات من الدم مع البول.

تشخيص أمراض البروستاتا

يؤكد إمبابى أنه ليس بالضرورة أن تظهر جميع العلامات فى وقت واحد ولكن غالبا ما يظهر عرض واحد أو اثنين معا فقط .

>ينصح إمبابى بضرورة التوجه الى الطبيب المختص لتشخيص السبب وراء أى من الأعراض السابقة، والتأكد من طبيعة المرض الذى تعانى منه البروستاتا.

>والبدء فى العلاج بصورة سريعة لمنع تدهور المرض.