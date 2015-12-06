أخبار عاجلة

ارتفاع أسعار النفط والذهب بعد الضربة الأمريكية لسوريا -
بعد إصابة 11 شخصا.. تحصين منازل «رمادة» ضد أنفلونزا الطيور -
كنائس الإسكندرية تتشح بـ«الشارات السوداء» استعدادًا لأسبوع الآلام -
بالفيديو || بعد مجزرة خان شيخون .. مذيعة إسرائيلية تصرخ بالعربية "وينكم يا عرب وينكم يا خونه وينكم يا إسلام" -
انتظرونا .. بطولة أبوظبي لمحترفي الجوجيستو في الفترة من 10 إلى 23 إبريل على ONsport -
بالفيديو || مبارك يخرج عن صمته ويكشف عن قراره الذي كان سيتخذه لو عاد به الزمن 6 سنوات إلى الوراء وعادت أيام ثورة يناير 2011 -
الكالشيو: بالأرقام .. جرس إنذار لمحمد صلاح في روما -
الأرصاد تعلن التوقعات التفصيلية لطقس السبت.. وارتفاع جديد في درجات الحرارة -
"بقالي التموين": استمرار تعطل ماكينات صرف المقررات التموينية لليوم السابع -
محافظ دمياط: قادرون على مواجهة الإرهاب.. وتأمين مكثف للاحتفال بشم النسيم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. سيدتي

لا تعالجي إمساك مولودك بالصابون والزيت

Google+ Print

الأحد 06-12-2015 10:44

من الظواهر الصحية التي ترافق الرضيع هي ظاهرة الإمساك والتى يعاني منها في فترة حياته الأولى، وقد عالجت الجدات هذه الحالة بطرق بدائية وعزتها لأسباب خاطئة؛ ولكن لا زالت الأمهات يعتقدن بهذه الطرق ويلجأن لها دون البحث عن السبب العلمي للظاهرة، التي غالباً ما تكون طبيعية ومن هذه الطرق والمعتقدات:


• اعتقدت الجدات قديماً أن هناك طريقتان تدلان على أن المولود ينمو بصورة سليمة ولا يعاني من أي مرض وهما الإسهال المستمر والإمساك المستمر.
• ادعت الجدات أن الإمساك يربي المولود أي أنه يعمل على زيادة وزنه وهذا اعتقاد خاطئ
• عمدن إلى إدخال قطعة صغيرة جداً من الصابون الصلب إلى فتحة الشرج عنده لكي يتخلص من الإمساك
• عمدن إلى تبليل ورقة نشاف صغيرة بالزيت" زيت القلي" وإدخالها إلى فتحة شرجه للتخلص من الإمساك
• اعتمدت الأم اليانسون كمستحلب للقضاء على إمساك المولود، وهو يعطي الطفل إحساساً وهمياً بالشبع لأنه عبارة عن سائل عشبي فقط لا يحمل أي قيمة غذائية.
• ترى الجدات أن إمساك المولود سببه إمساك الأم وأن الاسهال عند الطفل أيضاً سببه الإسهال عند الأم.

أخصائي أمراض الأطفال الدكتور مجدي حسني أفاد بالمعلومات التالية عن إمساك الرضيع:


• يعتبر الإمساك في بداية حياته أمراً طبيعياً ويعرف بالإمساك الوظيفي
• يمكن تغيير نوع الحليب في حالة الرضاعة الصناعية
• في حالة الرضاعة الطبيعية يلعب نوع طعام الأم دوراً في إمساك الطفل فعليها البعد عن الأكل المسبك والشوكولاتة والقهوة والمياة الغازية.
• إجراء تمارين الإمساك لبطن المولود "تدليك البطن عكس عقارب الساعة برفق".
• لا نلجأ لاستخدام تحاميل "لبوس" الجلسرين إلا اذا مرت ثلاثة أيام بدون تبرز الطفل.
• يمكن إضافة زيت اللوز مع الرضاعة بواقع خمسة نقاط ثلاث مرات يومياً.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي