اليوغا تُخفّف من التوتر والإجهاد أثناء الحمل

من الضروري أن تحافظي على لياقتك البدنية وصحتك من أجل طفلكِ. حيث ينصحك أطباء النساء والتوليد بممارسة اليوغا أثناء الحمل، فإنها تمنح الأمهات النشاط والطاقة وتُخفّف من الإجهاد وتعطي القوّة وتحسن الدورة الدموية وتقلل من آلام الظهر وتخفف من الإنزعاج الناجم عن الحمل، كما أنها تهيئ الأمهات لولادة أطفالهنّ من خلال زيادة قدرتهنّ على التنفس.



خبيرة اليوغا ومؤسِسة "ليتس جو يوغا مي" (Let’s Go Yoga) ساشا كوينس، توضح لك فوائد اليوغا، خصوصاً إذا كنت حاملاً:

- مارسي اليوغا بعد الثلث الأوّل من فترة الحمل، أي في الأسبوع الثاني عشر من الحمل. فهي بمعدل مرة في الأسبوع (على الأقل) آمنةً حتى يحين وقت الولادة.

- ممارسة اليوغا وسيلة فعالة للتخفيف من الإجهاد أثناء الحمل. فهي تخفض مستويات هرمون الإجهاد بنسبة 14%.

- تخفف مستويات القلق العالية أثناء الحمل، حيث يمكن ربط والولادة المبكرة والوزن المنخفض عند الولادة وزيادة المشاكل في النمو والسلوك لدى الأطفال، بقلق الحامل.

فجلسة يوغا واحدة من شأنها الحد من القلق أثناء الحمل بنسبة الثلث.

- استشيري طبيبك لمعرفة ما إذا كانت توافق جسدك لأنّ حالة كل مرأة تختلف عن الأخرى.

- من المفضّل أن تكوني قد أنجبت طفلاً من قبل لأنّك ستكونين معتادةً أكثر على الوضعيات والتقنيات نظراً لاختبارك الحمل مع العلم أنّ ذلك ليس ضرورياً.

- أفضل الأطعمة التي يجب تناولها قبل جلسة اليوغا وبعدها هي العصائر والفاكهة واللوز والمكسرات المشكّلة. ويجب تناول الوجبة الأساسية بعد الجلسة وليس قبلها.