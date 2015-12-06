بالأسماء.. تعيين 124 معاقا بالإسماعيلية ضمن الـ5 آلاف على مستوى الجمهورية

أعلن اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، اعتماد تعيين 124 من ذوى الاحتياجات الخاصة، يمثلون نصيب المحافظة فى الـ5 آلاف معاق، الذين تشملهم مسابقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة على مستوى الجمهورية.

وأشار المحافظ إلى مراعاة الأكبر سنا فى الاختيار، وأن من شملهم التعيين 13 من حملة المؤهلات العليا، وهم كل من "جمالات حسن الصاوى – أيمن عاطف محمد – أحمد لطفى أحمد – سليمان عبد الله سليمان – طارق شحاتة مجاهد – حسام الدين خلف – جيهان حلمى عبد الهادى – صباح السيد فهمى – هارون محمد عبد الرازق – رضا عبد الكريم سالم – محمد سيف النصر – محمد موسى أحمد – إبراهيم محمود مصطفى"، و70 من حملة المؤهلات المتوسطة هم كل من "عربى السيد عبد العظيم – محمد أحمد حسين – عاطف عبد الحميد على – زينب إبراهيم محمد – السيد سليمان محمود – إسماعيل محمد أحمد – آمال كمال محمد – رضى إبراهيم مليحى – السيد محمد محمد – سهام كامل حسانين – عبد العال على محمد – محمد إبراهيم محمد – انتصار أحمد محمد – عواطف عبد الرؤؤف إبراهيم – همت مصطفى عبد العاطى – هدى سعيد سليم – منير محمد محمد – رجاء تهامى الهادى – مصطفى السيد محمد – محمود محمد عبد المعطى – حسين الحسنى إسماعيل – علاء إبراهيم السيد – نجلاء محمد حسين – خالد محمد أحمد – أشرف عبد الحميد محمد – أحمد إبراهيم ياسين – السيد إبراهيم عبد العظيم – إبراهيم محمد إبراهيم – سالم عبد العزيز السيد – جمال محمد سليمان – رمضان محمود عبد العزيز – محمد أحمد خلاف – ناصر أحمد حسن – أحمد عطية صباح – زينب أحمد سيد – نادية موسى محمد – حامد محمد على – إبراهيم محمد محمد – مجدى حسن محمد – درية محمد الهادى – عصمت عادل عمر – نبيلة محمد حسن – السيد قطب حسن – ادوار فايز فهمى – عبد العزيز على محمد – خالد غريب السيد – عزيزة همام مرسى – عبير أحمد محمد – حمادة محمود محمد – سعاد محمد محمود – صفاء محمود أحمد – السيد حسن حسين – عبده أحمد حسن – هشام محمد خليل – مدحت محمود محمد – أحمد محمد أحمد – جيهان محمد عبد الغنى – محمد سعيد محمد – خلف الله الزبيبى أحمد – محمد محمود عبد العزيز- راندا صالح أحمد – فكرى محمد محمد – منى سليمان محمد – محمد عبد العاطى عطية – محمود راشد أحمد – سناء إبراهيم أحمد – عاطف طلعت أحمد – مريم صابر مطران – عبد الشافى على محمد – عزة فاروق محمد".

وتابع المحافظ أن من بين المعنين 5 من حملة المؤهلات أقل من المتوسطة وهم كل من "ماجدة عطا إبراهيم – نور رزق عبد العزيز – سليمان عبد الله سليمان – عصام محمد إبراهيم – حمدى مجمد رزق"، و36 بدون مؤهلات هم كل من "العربى محمد عليوة – سامية محمد عبادى – عبد الله أمين عبد الله – حسن على حسن- صابر محمود محمد- فولى محمد محمد – بدر بشارة خليل – رمضان محمد محمد – غريب أحمد عبد الدايم – صالح إبراهيم محمد – فرحانة مسلم سلامة – أحمد السيد السيد – رمضان فرج على – عادل أحمد على – خالد فتوح محمد – داود داود سالم – هشام حسن حمد – مجدى أحمد السعودى – ناصر مصطفى محمد – السيد رمضان السيد – شحتة مصطفى محمد – موسى خلف خلف الله – رفيق الصادق عمر – راويه مختار محمد – سليمان ضيف الله سالم – محمد شحاتة يونس – رضا عبد الله عبد الحفيظ – عباس كامل عبد الغنى – إبراهيم محمد حسين – السيد إبراهيم غنمى – فتحية كمال محمد – سعد فاروق مرقس – اشرف عبد الله مصطفى – محمد محمد عوض الله – سامية رشاد على".

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