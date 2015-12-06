بالصور.. جامعة سوهاج تفتتح معرضا للملابس الجاهزة بأسعار رمزية

افتتح د. نبيل نور الدين رئيس الجامعة يصاحبه د. صفا محمود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب معرضاً للملابس الجاهزة، مقدم إلى الطلبة والطالبات بأسعار رمزية وفى متناول الجميع، بالتعاون مع إحدى المتبرعات بتلك الملابس

وأشار رئيس الجامعة إلى أن هذا المعرض يأتى تنظيمه مراعاة للظروف الاقتصادية، وتخفيف العبء عن رب الأسرة، وتماشياً مع التكافل الاجتماعى.

وأوضح رئيس الجامعة أن العائد الرمزى من تلك الملابس سوف يدخل في حساب صندوق التكافل ويخصص منه للصرف علي ذوي الاحتياجات الخاصة.

ويشرف علي المعرض كل من د. عزة عثمان رئيس قسم الإعلام، وإسماعيل الظهرى مدير عام رعاية الشباب المركزية.

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