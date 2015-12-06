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بالصور.. وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية تحسم مشكلة تباين المرتبات

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بالصور.. وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية تحسم مشكلة تباين المرتبات بالصور.. وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية تحسم مشكلة تباين المرتبات
ناقشت فريدة مجاهد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اليوم الأحد، مشكلة تباين المرتبات بين العاملين فى الإدارات والمديرية، والتى تخص المعلمين والإداريين بكل من المديرية والإدارات والمدارس.

جاء ذلك خلال اجتماعها، وصلاح العزازى، وكيل المديرية، وبحضور كل من مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمديرية، ووكيل الحسابات ممثلاً لوزارة المالية، ورئيس قسم الماهيات، ومدير إدارة شئون العاملين بالمديرية، ومدير إدارة الموازنة.

وانتهى الاجتماع إلى معاودة مخاطبة المديرية المالية والذى سبق مراسلتها فى هذا الشأن، واستعجالاً لكتاب المديرية المؤرخ 30/11/2015 ومداومة متابعة الأمر، حتى لو اضطر الأمر التوجه إلى وزارة المالية لسرعة حسم الأمر، على أن يتم ذلك فى خلال أيام قليلة لحل تلك المشكلة.
>اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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