ندوة للتوعية بأهمية حصول السيدات على بطاقة الرقم القومى بالسويس

أكد اللواء العربى السروى، محافظ السويس، أنه لابد على الجهات المعنية التنسيق مع المجلس القومى للمرأة لعمل حصر لمن لم يستخرج بطاقة الرقم القومى من أهالى مناطق عيون موسى وعرب العمارين وبعض قرى حى الجناين، وعمل جدول زمنى لاستخراج البطاقات لهم مشيرًا إلى أن إدارة الأحوال المدنية على استعداد تام للتعاون مع المجلس لاستخراج بطاقات رقم قومى، لأى تجمعات يتم حصرها فى المناطق البعيدة مؤكدًا أهمية البطاقة فى الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية .

واستعرضت مقررة المجلس القومى للمرأة بالسويس إنجازات المجلس فى هذا المجال ومنها استخراج 85 ألفًا بطاقة رقم قومى للسيدات منذ عام 2002 حتى الآن، كما تم محو أمية 20 ألف سيدة.

جاء ذلك خلال مؤتمر دور الرائدات الريفيات فى التوعية لأهمية حصول السيدات على الرقم القومى والذى عقد بمقر المجلس القومى للمرأة بالسويس وحضره كل من اللواء عبد العظيم محمد رئيس حى السويس وعبد الحافظ وحيد مدير عام التربية والتعليم ومديرى الصحة والتضامن الاجتماعى والإعلام ومحو الأمية والرائدات الريفيات على مستوى أحياء السويس.

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