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بالصور.. إرجاء محاكمة الساعدى القذافى إلى 7 فبراير 2016

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بالصور.. إرجاء محاكمة الساعدى القذافى إلى 7 فبراير 2016 بالصور.. إرجاء محاكمة الساعدى القذافى إلى 7 فبراير 2016

>قررت محكمة فى العاصمة الليبية طرابلس الاحد تأجيل محاكمة الساعدى القذافى، إلى السابع من فبراير 2016 لاستكمال التحقيقات.
>اليوم السابع -12 -2015

ويحاكم الساعدى القذافى (42 عاما) بتهمة التورط فى القمع الدامى لثورة العام 2011 وقتل المدرب السابق لنادى الاتحاد لكرة القدم فى طرابلس عام 2005.
>اليوم السابع -12 -2015

وحضر الساعدى القذافى جلسة الاحد مرتديا لباس السجن الازرق، وجلس خلف القضبان فى قاعة المحكمة الواقعة فى وسط طرابلس ضمن مجمع يضم ايضا سجن الهضبة (الحدباء) الذى يقبع فيه عدد من مسؤولى النظام السابق، واودع الساعدى القذافى هذا السجن منذ سلمته النيجر فى مارس 2014.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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