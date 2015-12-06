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أونروا تسلم 600 وحدة سكنية لفلسطينيين فى قطاع غزة بدعم إماراتى

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أونروا تسلم 600 وحدة سكنية لفلسطينيين فى قطاع غزة بدعم إماراتى أونروا تسلم 600 وحدة سكنية لفلسطينيين فى قطاع غزة بدعم إماراتى
سلمت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" اليوم الأحد 600 وحدة سكنية شيدت بدعم من دولة الإمارات العربية للاجئين الفلسطينيين فى جنوب قطاع غزة.

وقالت نائب مدير عمليات أونروا فى قطاع غزة مليندا ينغ خلال حفل افتتاح الوحدات السكنية إنها أقيمت بمبلغ 20 مليون دولار أمريكى وستفيد أربعة ألاف لاجئ فلسطينى وتضم كل احتياجات البنية التحتية الحديثة وإمدادات المياه والكهرباء.

ودعت ينغ إلى ضرورة رفع الحصار الإسرائيلى المفروض على قطاع غزة وأن يكون هناك حرية فى السفر والصيد والزراعة حتى يتحرر القطاع من الحاجة للمساعدات الإنسانية الخارجية.

وقال وزير الأشغال العامة والإسكان فى حكومة الوفاق الفلسطينية مفيد الحساينة إن المشروع السكنى استهدف فئتين، الأولى عائلات هدمت منازلها فى عمليات عسكرية إسرائيلية سابقة، والثانية هى الحالات الاجتماعية المعوزة.

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