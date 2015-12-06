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التشكيل - عمرو جمال يقود هجوم الأهلي ضد الصفاقسي

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التشكيل - عمرو جمال يقود هجوم الأهلي ضد الصفاقسي التشكيل - عمرو جمال يقود هجوم الأهلي ضد الصفاقسي

يرى أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للإسماعيلي أنه كان سينال تقديرًا كبيرًا للغاية، إذا كان أحد لاعبي النادي الأهلي.

وقال ميدو في حوار أجرته معه قناة "حنبعل" التونسية: "لو كنت لاعبًا بالأهلي، لبنوا لي تمثالاً أمام دار الأوبرا".

وأضاف: "بالطبع الآلة الإعلامية للأهلي قوية للغاية".

وحول إمكانية تدريب الفارس الأحمر، رد مدرب الزمالك السابق: "مستحيل".

وأكد ميدو أنه كان يتمنى أن يتولى فوزي البنزرتي المدير الفني للنجم الساحلي تدريب الزمالك، وذلك قبل إعلان الإدارة البيضاء عن التعاقد مع البرازيلي ماركوس باكيتا.

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