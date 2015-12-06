كشفتها مومياء.. مقاومة المضادات الحيوية موجودة قبل ظهور أول مضاد حيوى

من الأمور الثابتة علمياً، أن مقاومة المضادات الحيوية حدثت بعد اكتشاف البنسيلن، أول مضاد حيوى فى العالم، حيث تقوم الميكروبات بمقاومة هذه المضادات لحماية نفسها، ولكن ظهرت مؤخراً بعض الدلائل العلمية التى تشير إلى عكس ذلك تماماً.

ومن جانبه سلط الدكتور أحمد سمير خير الله، المدرس بقسم الميكروبيولوجيا والمناعة بكلية الصيدلة - جامعة بنى سويف الضوء على نتائج دراسة حديثة تمكن فيها باحثون للعلوم التطبيقية فى جامعة بيزا الإيطالية وجامعة كاليفورنيا الأمريكية من التعرف على الميكروبات التى تسكن سطح الجلد، وكذلك الميكروبات المتعايشة فى الأنسجة والأجهزة المختلفة للإنسان، مثل الجهاز الهضمى، وهو ما يطلق عليها الميكروبيوم البشرى Human microbiome، وذلك فى عينة لإحدى المومياوات التى ترجع إلى منتصف القرن التاسع عشر.

وأشار خير الله أن المومياء التى تم إجراء الأبحاث عليها تعود لامرأة يتراوح عمرها بين الـ 18 و23 سنة، وتم العثور عليها فى مدينة كوزكو بجمهورية بيرو، تلك المدينة التى كانت يوما ما عاصمة لإمبراطورية أنكا - The Inca empire، وبتحليل الحامض النووى لهذه المومياء تعرف العلماء على عدد من الجراثيم، وكذلك توصلوا إلى أدلة تؤكد احتواء تلك الجراثيم على جينات تكسبها مقاومة للمضادات الحيوية.

وأضاف خير الله أن من ضمن هذه الجينات التى تم العثور عليها هى تلك التى تكسب البكتيريا مقاومة لمجموعة البيتالاكتاميزB lactamase، وهى مجموعة المضادات الحيوية مثل البنسلين، بالإضافة إلى جينات مقاومة للمضاد الحيوى فانكومايسين vancomycin، وهو ما يثير الدهشة والاستغراب نظراً لأن هذه الجينات على ما يبدوا كانت سائدة حتى قبل استخدام المضادات الحيوية الحديثة، وهو ما يخالف المتعارف عليه بين العلماء.