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سوريا تهاجم تركيا لنشرها جنودا فى العراق

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سوريا تهاجم تركيا لنشرها جنودا فى العراق سوريا تهاجم تركيا لنشرها جنودا فى العراق

هاجمت سوريا تركيا اليوم الأحد لنشرها مئات الجنود فى العراق المجاور متهمة إياها بلعب "دور تخريبى" ضد الدولتين.

ووصف رئيس الوزراء التركى أحمد داود أوغلو نشر الجنود الأتراك فى العراق بأنه تبديل روتينى للقوات التى أسست قاعدة قبل نحو عام قرب مدينة الموصل التى يسيطر عليها مقاتلو تنظيم داعش المتشدد فى شمال العراق.

وقال داود أوغلو إن القوات التركية انتشرت فى المنطقة بعد التنسيق مع السلطات العراقية غير أن بغداد طالبت أمس السبت بانسحابها.

وانضمت وزارة الخارجية السورية إلى الجدال وقالت فى بيان بثه التلفزيون السورى الرسمى إنها "تدين بشدة الانتهاك التركى السافر للأراضى العراقية الذى يأتى استمرارا للدورالتخريبى لحكومة حزب العدالة والتنمية ضد سوريا والعراق."

وتتهم سوريا أنقرة بدعم جماعات "إرهابية" تشارك فى الحرب الأهلية فى البلاد فى الوقت الذى تصر فيه تركيا على أن رحيل الرئيس السورى بشار الأسد يجب أن يكون جزءا من أى حل طويل الأمد للصراع السورى وهى بين عدد من الدول الغربية التى تدعم جماعات مسلحة معارضة تقاتل القوات الحكومية السورية.

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