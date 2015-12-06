تركيا ترد على اتهامات إيران لها بدعم المتشددين فى سوريا والعراق

أعربت تركيا الأحد عن "دهشتها" للاتهامات الإيرانية لأنقرة بدعم تنظيم داعش والتورط فى تجارة النفط مع المتشددين فى سوريا والعراق.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية تانجو بيلغيتش فى بيان إن لا شيء فى الاتهامات الإيرانية يؤخذ "على محمل الجد".

وقال الرئيس التركى رجب طيب أردوغان الخميس إنه حذر نظيره الإيرانى حسن روحانى فى شأن تقارير فى وسائل إعلام إيرانية تتهم أردوغان وأسرته بالتورط فى عمليات تجارة النفط مع جهاديى تنظيم داعش.

وقال أردوغان انه تحادث هاتفيا مع روحانى وأبلغه "ستدفعون ثمنا باهظا إذا استمر الوضع على هذا النحو"، مضيفا أن الإيرانيين أزالوا هذا الكلام من المواقع الالكترونية لاحقا.

وأكد بيلغيتش حصول المكالمة الهاتفية بين الرئيسين، وقال إن أى محاولات لتحوير مضمونها ليس "غير أخلاقى فحسب، بل يوازى أيضا إخفاء الحقيقة عن الشعب الإيرانى".

وردا على أردوغان، دعت وزارة الخارجية الايرانية الجمعة إلى "مراعاة اللياقة ومبدأ الاحترام المتبادل فى العلاقات"، وفقا لوسائل الاعلام الايرانية.