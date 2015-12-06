أخبار عاجلة

ارتفاع أسعار النفط والذهب بعد الضربة الأمريكية لسوريا -
بعد إصابة 11 شخصا.. تحصين منازل «رمادة» ضد أنفلونزا الطيور -
كنائس الإسكندرية تتشح بـ«الشارات السوداء» استعدادًا لأسبوع الآلام -
بالفيديو || بعد مجزرة خان شيخون .. مذيعة إسرائيلية تصرخ بالعربية "وينكم يا عرب وينكم يا خونه وينكم يا إسلام" -
انتظرونا .. بطولة أبوظبي لمحترفي الجوجيستو في الفترة من 10 إلى 23 إبريل على ONsport -
بالفيديو || مبارك يخرج عن صمته ويكشف عن قراره الذي كان سيتخذه لو عاد به الزمن 6 سنوات إلى الوراء وعادت أيام ثورة يناير 2011 -
الكالشيو: بالأرقام .. جرس إنذار لمحمد صلاح في روما -
الأرصاد تعلن التوقعات التفصيلية لطقس السبت.. وارتفاع جديد في درجات الحرارة -
"بقالي التموين": استمرار تعطل ماكينات صرف المقررات التموينية لليوم السابع -
محافظ دمياط: قادرون على مواجهة الإرهاب.. وتأمين مكثف للاحتفال بشم النسيم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

تركيا ترد على اتهامات إيران لها بدعم المتشددين فى سوريا والعراق

Google+ Print
تركيا ترد على اتهامات إيران لها بدعم المتشددين فى سوريا والعراق تركيا ترد على اتهامات إيران لها بدعم المتشددين فى سوريا والعراق
أعربت تركيا الأحد عن "دهشتها" للاتهامات الإيرانية لأنقرة بدعم تنظيم داعش والتورط فى تجارة النفط مع المتشددين فى سوريا والعراق.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية تانجو بيلغيتش فى بيان إن لا شيء فى الاتهامات الإيرانية يؤخذ "على محمل الجد".

وقال الرئيس التركى رجب طيب أردوغان الخميس إنه حذر نظيره الإيرانى حسن روحانى فى شأن تقارير فى وسائل إعلام إيرانية تتهم أردوغان وأسرته بالتورط فى عمليات تجارة النفط مع جهاديى تنظيم داعش.

وقال أردوغان انه تحادث هاتفيا مع روحانى وأبلغه "ستدفعون ثمنا باهظا إذا استمر الوضع على هذا النحو"، مضيفا أن الإيرانيين أزالوا هذا الكلام من المواقع الالكترونية لاحقا.

وأكد بيلغيتش حصول المكالمة الهاتفية بين الرئيسين، وقال إن أى محاولات لتحوير مضمونها ليس "غير أخلاقى فحسب، بل يوازى أيضا إخفاء الحقيقة عن الشعب الإيرانى".

وردا على أردوغان، دعت وزارة الخارجية الايرانية الجمعة إلى "مراعاة اللياقة ومبدأ الاحترام المتبادل فى العلاقات"، وفقا لوسائل الاعلام الايرانية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365