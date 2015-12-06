ضبط 25 ألف علبة سجائر مغشوشة قبل بيعها فى الأسواق ببورسعيد

تمكن ضباط مباحث مديرية أمن بورسعيد، اليوم الأحد، من ضبط مصنع عشوائي داخل أحد المنازل يقوم بإعادة تعبئة سجائر مجهولة المصدر وطرحها في الأسواق كونها "مستوردة أو منتجة محليا من المسموح بتداولها"، حيث تم ضبط 25 ألف علبة سجائر "مغشوشة" والأدوات المستخدمة في التغليف.

وكان العميد نادر مراد مأمور قسم العرب، قد تلقى إخطارا من النقيب هاني رشوان رئيس المباحث، يفيد بضبط المدعو ن. م. م "26 سنة - مقيم دائرة قسم الزهور" حال قيامه بإدارة مصنع عشوائي داخل مسكنه، لتغليف وتعبئة سجائر مجهولة المصدر وبيعها في الأسواق، حيث تم ضبط 25000 علبة سجائر مقلدة، وكذلك الأدوات المستخدمة في التغليف والتعبئة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة مع تشديد الرقابة على الأسواق لضبط المخالفين.

>