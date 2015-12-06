أخبار عاجلة

ارتفاع أسعار النفط والذهب بعد الضربة الأمريكية لسوريا -
بعد إصابة 11 شخصا.. تحصين منازل «رمادة» ضد أنفلونزا الطيور -
كنائس الإسكندرية تتشح بـ«الشارات السوداء» استعدادًا لأسبوع الآلام -
بالفيديو || بعد مجزرة خان شيخون .. مذيعة إسرائيلية تصرخ بالعربية "وينكم يا عرب وينكم يا خونه وينكم يا إسلام" -
انتظرونا .. بطولة أبوظبي لمحترفي الجوجيستو في الفترة من 10 إلى 23 إبريل على ONsport -
بالفيديو || مبارك يخرج عن صمته ويكشف عن قراره الذي كان سيتخذه لو عاد به الزمن 6 سنوات إلى الوراء وعادت أيام ثورة يناير 2011 -
الكالشيو: بالأرقام .. جرس إنذار لمحمد صلاح في روما -
الأرصاد تعلن التوقعات التفصيلية لطقس السبت.. وارتفاع جديد في درجات الحرارة -
"بقالي التموين": استمرار تعطل ماكينات صرف المقررات التموينية لليوم السابع -
محافظ دمياط: قادرون على مواجهة الإرهاب.. وتأمين مكثف للاحتفال بشم النسيم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط 25 ألف علبة سجائر مغشوشة قبل بيعها فى الأسواق ببورسعيد

Google+ Print
ضبط 25 ألف علبة سجائر مغشوشة قبل بيعها فى الأسواق ببورسعيد ضبط 25 ألف علبة سجائر مغشوشة قبل بيعها فى الأسواق ببورسعيد
تمكن ضباط مباحث مديرية أمن بورسعيد، اليوم الأحد، من ضبط مصنع عشوائي داخل أحد المنازل يقوم بإعادة تعبئة سجائر مجهولة المصدر وطرحها في الأسواق كونها "مستوردة أو منتجة محليا من المسموح بتداولها"، حيث تم ضبط 25 ألف علبة سجائر "مغشوشة" والأدوات المستخدمة في التغليف.

وكان العميد نادر مراد مأمور قسم العرب، قد تلقى إخطارا من النقيب هاني رشوان رئيس المباحث، يفيد بضبط المدعو ن. م. م "26 سنة - مقيم دائرة قسم الزهور" حال قيامه بإدارة مصنع عشوائي داخل مسكنه، لتغليف وتعبئة سجائر مجهولة المصدر وبيعها في الأسواق، حيث تم ضبط 25000 علبة سجائر مقلدة، وكذلك الأدوات المستخدمة في التغليف والتعبئة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة مع تشديد الرقابة على الأسواق لضبط المخالفين.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365