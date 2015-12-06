وزير الصحة: تطبيق منظومة التأمين الصحى على جميع المواطنين دون استثناء

أكد الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان، أن تطوير منظومة التأمن الصحى سيشمل جميع المواطنين بلا استثناء، وأى فرد يحمل الهوية المصرية سيطبق عليه هذا القانون.

وأضاف وزير الصحة، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن المستشفيات ستكون جاهزة لمنظومة التأمين الصحى، من خلال تحسين جودتها وتجهيز أطقم عمل جديدة من الأطباء حديثى التخرج من كليات الطب بجامعتى بورسعيد وقناة السويس.

وأشار "عماد" إلى عقد بروتوكول تعاون مع الدكتور أمجد مطر عميد كلية الطب بجماعة الإسماعيلية، والدكتورة مايفل عميد كلية طب جامعة بورسعيد، للتعاقد مع الاستشاريين فى جميع التخصصات للارتقاء بالمنظومة الصحية، مقابل 1400 لليوم الواحد حسب قرار مجلس الوزراء.

ولفت وزير الصحة إلى أن زيارته التى رافقه خلالها كل رؤساء القطاعات بوزارة الصحة هي الخطوة الأولى في طريق تحسين وإصلاح المنظومة الصحية ببورسعيد، وأنه سوف يتم تزويد بورسعيد بجهازين أشعة مقطعية وجهازين رنين، بالإضافة إلى خطوات اخرى لتغيير البينة الطبية.

ومن جانبه أكد الوزير أن المخزون الاستيراتيجى لألبان الأطفال يكفى لمدة 6 أشهر، مؤكدا أنه تم طرح المناقصة يومى الأربعاء والخميس الماضى لاستيراد لبن الأطفال وليس هناك أدنى مشكلة.

وعن أطباء الوحدات الصحية غير الملتزمين، أكد الوزير أنه سيقوم بحل مشاكلهم لأنهم يعتبرون خط الدفاع الأول للمنظومة الصحية.

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