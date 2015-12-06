حبس شقيقتين بالمنيا 15 يوما لحيازتهما منشورات تحرض على العنف ضد الدولة

أمرت نيابة العدوة شمال المنيا اليوم، بحبس شقيقتين 15 يوما، على ذمة التحقيق، عثر بحوزتهما على منشورات تحرض على إثارة العنف ضد الدولة.

تلقى اللواء حسن سيف مدير أمن المنيا إخطارًا من العميد عبد الفتاح الشحات رئيس البحث الجنائى، يفيد بضبط "خديجة.ح " 22 سنة، وشقيقتها "فاطمة" -24 سنة حاصلتين على دبلوم، ومقيمتين بمركز العدوة شمال المنيا، وبحوزتهما 90 منشورا يحرض على انتهاج الفكر التكفيرى المتطرف.

تم تشكيل فريق بحث من البحث الجنائى بالتنسيق مع الأمن الوطنى لضبط المتهمتين، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهما، وتم تحرير المحضر اللازم لهما، وبعرضهما على النيابة قررت حبسهما 15 يوما على ذمة التحقيق.