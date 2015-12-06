حبس مدير وناظر ومشرف مدرسة بسوهاج لقتل مختل عقليا تلميذة داخل المدرسة

قررت محكمة جنح مركز سوهاج اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد برهان، حبس "مفيد.ع.ش" مدير مدرسة نجع الجزار الابتدائية بقرية إدفا بسوهاج، و"عاطف.ل.ب" ناظر المدرسة، و"البطل. ت.ع" مشرف الأمن بالمدرسة، و"أحمد. ح.أ" مختل عقليا، 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة القتل الخطأ والإهمال، وتوجيه تهمة القتل للمتهم الرابع بعد قيامه بقتل التلميذة "هدير.م" 11سنة بالصف الخامس الابتدائى داخل المدرسة.

كان المتهم الرابع قد اقتحم المدرسة دون مراقبة وقام بقذف التلاميذ بالحجارة فى الدور الأول علوى، ما أدى إلى مقتل المجنى عليها أمام مكتب مدير المدرسة متأثرة بإصابتها، وتم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بالواقعة، ووجهت، إليه النيابة تهمة القتل وقررت عرضه على مستشفى الأمراض العقلية لبيان مدى سلامة قواه العقليةمن عدمه، كما تم القبض على باقى المتهمين بتهمة القتل الخطأ والإهمال الجسيم.