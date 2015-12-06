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تأجيل محاكمة المتهمين فى خلية " الرصد والردع " لجلسة 5 يناير

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تأجيل محاكمة المتهمين فى خلية " الرصد والردع " لجلسة 5 يناير تأجيل محاكمة المتهمين فى خلية " الرصد والردع " لجلسة 5 يناير
قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعسكر الأمن المركزى بأكتوبر، برئاسة المستشار حسين قنديل، تاجيل جلسة محاكمة 21 متهم بتكوين خلية إرهابية باسم "الرصد والردع" لإرتكاب أعمال عنف بمنطقة العمرانية لجلسة 5 يناير لسماع الشاهد الثالث.

كان النائب العام المستشار هشام بركات، أحال الـ21 متهمًا بينهم 9 محبوسين إلى محكمة الجنايات، على خلفية اتهامهم بتفجير قنبلة أمام سينما رادوبيس، بالعمرانية ما تسبب فى مقتل مواطن وتفجير قنبلة أمام منزل السفير البلجيكى، للإضرار بالعلاقات المصرية الدبلوماسية، وتشويه صورة خارجيًا، ومحاولة تفجير قنبلة أسفل سيارة شرطة أمام قسم الطالبية.

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